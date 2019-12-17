Ахметов продовжує контролювати туристичний бізнес в анексованому Криму – розслідування, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130947-ahmetov-prodovjuie-kontroluvaty-turystychnyy-biznes-v-aneksovanomu-krymu-rozsliduvannya.html

Ракурс

Рінат Ахметов, найбагатша людина України, продовжує контролювати туристичний бізнес в Криму, який у 2014 році анексувала Російська Федерація.

Антикорупційний проект «Муніципальний сканер» і «Настоящее Время» провели спільне розслідування, яке велося два роки. «Кримський архів» — його назва.

Підприємець може зберігати контроль над санаторієм «Ай-Даніль», резиденцією «Новий Кучук-Кой» і дитячим табором «Берег». Це відбувається в обхід санкцій Європейського союзу.

З’ясувалось, що санаторій «Ай-Даніль» контролює колишній менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча. Це підприємство належить Ахметову. Воно укладає контракти з компаніями, які знаходяться під персональними санкціями ЄС.

Журналісти також виявили, що міліардер зберігає вплив дитячий табір «Берег». Він вважається другим за розміром після «Артека».

Резиденція «Новий Кучук-Кой» після захоплення півострову російськими військами належить ТОВ «Старвіста Крим». Її кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов.

У самого Ахметова наполягають, що не мають відношення до цих об'єктів, тому що їх «націоналізувала Росія». Санкції нібито ніхто не порушує.

Раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що Рінат Ахметов і депутат Вадим Новинський отримують максимальну маржу з надр України. Він розповів про вплив бізнесменів на економіку.