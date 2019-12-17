Ахметов продолжает контролировать туристический бизнес в аннексированном Крыму - расследование

https://racurs.ua/n130947-ahmetov-prodoljaet-kontrolirovat-turisticheskiy-biznes-v-anneksirovannom-krymu-rassledovanie.html

Ракурс

Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, продолжает контролировать туристический бизнес в Крыму, который в 2014 году аннексировала Российская Федерация.

Антикоррупционный проект «Муниципальное сканер» и «Настоящее Время» провели совместное расследование, которое велось два года. «Крымский архив» — его название.

Предприниматель может сохранять контроль над санаторием «Ай-Даниль», резиденцией «Новый Кучук-Кой» и детским лагерем «Берег». Это происходит в обход санкций Европейского союза.

Выяснилось, что санаторий «Ай-Даниль» контролирует бывший менеджер мариупольского завода им. Ильича. Это предприятие принадлежит Ахметову. Оно заключает контракты с компаниями, которые находятся под персональными санкциями ЕС.

Журналисты также обнаружили, что миллиардер сохраняет влияние детский лагерь «Берег». Он считается вторым по величине после «Артека».

Резиденция «Новый Кучук-Кой» после захвата полуострова российскими войсками принадлежит ООО «Старвиста Крым». Ее конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов.

У самого Ахметова настаивают, что не имеют отношения к этим объектам, так как их «национализировала Россия». Санкции якобы никто не нарушает.

Ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что Ринат Ахметов и депутат Вадим Новинский получают максимальную маржу из недр Украины. Он рассказал о влиянии бизнесменов на экономику.