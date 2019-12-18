ГТС України. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n130980-peregovory-pro-tranzyt-rosiyskogo-gazu-mojut-vidnovytysya-navesni-yakscho-ne-vdastsya-domovytysya.html

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Транзит російського газу через територію України залишається однією із найболючіших тем. Хоч ймовірність того, що Україна і Росія підпишуть договір про транспортування газу до Європи залишається великою, все ж не виключений варіант, що сторонам не вдасться досягти згоди у даному питанні до нового року.

Таку заяву зробив глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв на гала-вечорі журналу «НВ» «Світ у 2020 році», який проходив учора ввечері.

Коболєв висловив надію, що газовий договір все ж таки буде підписаний. Але якщо сторони не зможуть домовитися до нового року, то продовження дискусії стане можливим лише у квітні-травні наступного року. Чиновник додав, що у переговорному процесі можуть брати участь не тільки Україна і Росія, але й зацікавлені європейські країни.

Коболєв вважає, що введення Конгресом США санкцій по «Північному потоку-2» збільшить шанси на підписання контракту з транспортування російського газу в ЄС через територію України вже у цьому році або на початку наступного. Він висловив надію, що Конгрес США не буде затягувати з прийняттям даного рішення.

Глава «Нафтогазу» зазначив, що припинення транзиту російського газу через територію України стане серйозним викликом для економіки нашої країни, а також поставить під загрозу плани уряду з планування темпів зростання економіки. На думку Коболєва, це може стати переломним моментом у таких питаннях як енергобаланс країни, енергоефективність і видобуток газу.