Сергій і Юлія Скрипалі. Фото: Комсомольська правда

https://racurs.ua/ua/n130981-skrypali-ne-hochut-govoryty-z-rosiyskymy-poslamy-posol-velykoyi-brytaniyi-v-rosiyi.html

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Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія живі, але навідріз відмовляються контактувати з представниками російського посольства у Великій Британії. Скрипалі отримали запит російського посольства, але прийняли рішення не зустрічатися зі своїми колишніми співвітчизниками.

Таку заяву під час інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви» зробив посол Великої Британії в Росії Лорі Брітоу.

Крім цього, Брітоу нагадав слова Юлії Скрипаль, яка заявила про небажання батька спілкуватися із представниками ЗМІ.

Посол додав, що відмова від спілкування з російськими послами і журналістами є вибором Скрипалів і британська влада зобов’язана захищати такий вибір своїх громадян. Також посол нагадав, що Скрипалів намагалися вбити за допомогою бойової хімічної речовини і їх рішення про відмову від будь-яких контактів закономірно.

Нагадаємо, що 4 березня 2018 року Скрипалі були знайдені в Солсбері без свідомості. Британські слідчі прийшли до висновку, що вони постраждали від нервово-паралітічної отруйної речовини «Новичок» (А-234). Британська влада поклала відповідальність за замах на Скрипалів на Росію. У Москві такі звинувачення спростовують.