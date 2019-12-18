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В Нью-Йорке разрешат указывать в свидетельствах о смерти третий пол. Фото: nps.gov

Власти Нью-Йорка разрешили жителям указывать в свидетельствах о смерти «третий пол»

18 дек 2019, 10:30
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В Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) с начала 2020 года можно будет указывать третий пол «X» в свидетельствах о смерти.

Этот документ включает такую опцию для жителей Нью-Йорка, которые не идентифицируют себя ни как мужчину, ни как женщину. Соответствующее заявление опубликовано на сайте городского департамента здравоохранения, 18 декабря передает РИА «Новости».

В октябре 2018 года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал проект закона, позволяющий ввести в свидетельство о рождении третий пол «Х». Его жена Чирлан Маккрей заявила, что все жители «Большого яблока», не зависимо от их гендерной идентичности, заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают то, кем они являются.

Напомним, в сентябре в Люблине польские полицейские применили слезоточивый газ и водомет против протестующих, которые пытались заблокировать Марш равенства.


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