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АЗС. Фото: ТСН

АЗС в Украине торговали поддельным топливом: разоблачены многомиллионные махинации (ФОТО)

18 дек 2019, 11:43
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АЗС в Украине торговали поддельным топливом. Группа частных компаний на собственных мини-нефтеперерабатывающих заводах занималась производством бензинов и дизтоплива с нарушением технологий и применением токсичных веществ, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Заводы функционировали в разных регионах Украины, а реализация контрафактного топлива происходила через 150 АЗС по всей территории страны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

АЗС в Украине торговали поддельным топливом. Фото: пресс-служба ГПУ

Служба безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством ГПУ раскрыла преступную схему производства поддельного топлива в промышленных масштабах.

АЗС в Украине торговали поддельным топливом. Фото: пресс-служба ГПУ

Было установлено, что изготовление топлива производилось с использованием спиртов, сильнодействующих токсичных веществ, а также различных присадок, которые представляют опасность для здоровья человека.

Реализация контрафактного топлива происходила на АЗС без уплаты обязательных акцизных платежей, что позволило «бизнесменам» получать сверхприбыли. Убытки бюджета от данной противоправной деятельности составили около 20 млн грн.

АЗС в Украине торговали поддельным топливом. Фото: пресс-служба ГПУ

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Проводятся мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения виновных лиц к ответственности.

Источник: Ракурс


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