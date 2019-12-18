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Памятник Ленину демонтировали. Фото: slovoidilo.ua

Декоммунизация в Украине: в Харькове и Одесской области повалили памятники Ленину и Горькому (ФОТО)

18 дек 2019, 11:50
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В Одесской области снесли один из последних памятников вождю советских большевиков Владимиру Ленину.

Монумент Ленину демонтировали в селе Андреевка Белгород-Днестровского района. Это один из последних памятников Ленину в Украине. К весне 2020 года обещают демонтировать последний. Об этом 18 декабря сообщает сообщество «Декоммунизация. Украина» в Facebook.

Памятник Ленину демонтировали. Фото: «Декоммунизация. Украина» в Facebook

Памятник Ленину демонтировали. Фото: «Декоммунизация. Украина» в Facebook

Еще один монумент советскому вождю повалили в Харьковской области. На проспекте Новобаварском, 87 разрушили памятник поэту Максиму Горькому. Поверженную скульптуру сегодня утром обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему устанавливаются — отметили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Памятник Максиму Горькому повалили. Фото: Нацполиция

Памятник Максиму Горькому повалили. Фото: Нацполиция

Напомним, в июле Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Кроме того, суд признал пропаганду коммунистического режима реальной угрозой для современной украинской государственности.

Источник: Ракурс


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