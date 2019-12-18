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Ракурс
Закордонний паспорт знадобиться для виїзду українців до Росії з весни. Фото: YouTube

Закордонний паспорт для виїзду до Росії знадобиться українцям з весни (ДОКУМЕНТ)

18 гру 2019, 12:19
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Закордонний паспорт під час виїзду до Росії вимагатимуть у громадян України з 1 березня 2020 року.

Відповідні зміни сьогодні затвердив Кабінет міністрів України. Очікується, що таким чином зменшиться час проходження прикордонного контролю: для перевірки особистих даних спеціальними приладами зчитуватимуться відомості з закордонних паспортів.

Наголошено, що це рішення стосується лише українців, які виїжджатимуть на територію РФ. Під час в’їзду з Росії на територію України прикордонники безперешкодно впускатимуть українців за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

Закордонний паспорт знадобиться для виїзду українців до Росії з весни. Фото: Олексій Гончаренко у Телеграмі

Закордонний паспорт знадобиться для виїзду українців до Росії з весни. Фото: Олексій Гончаренко у Телеграмі

Раніше в МЗС України нагадали, що спрощений режим перетину кордону України з РФ було запроваджено ще до початку війни. Але в умовах російської агресії через загрози національній безпеці дипломати наполягали на його скасуванні.

Джерело: Ракурс


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