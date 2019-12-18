Закордонний паспорт знадобиться для виїзду українців до Росії з весни. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n130989-zakordonnyy-pasport-dlya-vyyizdu-do-rosiyi-znadobytsya-ukrayincyam-z-vesny-dokument.html

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Закордонний паспорт під час виїзду до Росії вимагатимуть у громадян України з 1 березня 2020 року.

Відповідні зміни сьогодні затвердив Кабінет міністрів України. Очікується, що таким чином зменшиться час проходження прикордонного контролю: для перевірки особистих даних спеціальними приладами зчитуватимуться відомості з закордонних паспортів.

Наголошено, що це рішення стосується лише українців, які виїжджатимуть на територію РФ. Під час в’їзду з Росії на територію України прикордонники безперешкодно впускатимуть українців за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

Раніше в МЗС України нагадали, що спрощений режим перетину кордону України з РФ було запроваджено ще до початку війни. Але в умовах російської агресії через загрози національній безпеці дипломати наполягали на його скасуванні.