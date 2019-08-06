Права адвоката: Favor defensionis, или Содействие защите

Права адвоката. Фрагмент картины Адриана ван Остаде «Адвокат в своем кабинете»

https://racurs.ua/2413-prava-advokata-favor-defensionis-ili-sodeystvie-zaschite.html

Ракурс

Новая власть озвучила мнение, что для борьбы с преступлениями и коррупцией нужно ограничить возможности и права адвокатов. Дескать, именно из-за них многие дела невозможно завершить обвинительным приговором. Эта абсолютно ошибочная точка зрения характерна для диктаторских режимов.

Loading...

При расследовании уголовных дел государство само совершает множество преступлений, пренебрегает правами адвоката. В ход идут провокация преступления, ограничение конституционных прав, обвинительный уклон, незаконное давление на суды, фальсификация дел. Это характерно не только для Украины. Вот в Японии недавно выпустили человека, который 40 лет ждал смертной казни за преступление, которого не совершал. Судья, осудивший этого человека, когда к нему обратились с этим вопросом, расплакался и сказал, что прокуратура на них очень давила.

Похожая история есть и у нас — дело Слюсарчука А. Т., когда чуть ли не вся Украина, поддавшись инсинуации средств массовой информации, требовала его осуждения. Теперь приговоры отменены, многие требуют осудить судей и жалуются на судебную систему. Но инициировал эти обвинения не суд, а обвинительная власть. На суды давило и общественное мнение, сформированное лживой газетенкой.

Слюсарчуку помогали многие люди, которые верили в него. Защитники провели огромную работу для того, чтобы восстановить справедливость. Да, процессы над Слюсарчуком продолжались очень долго. Но украинская Фемида смогла сама исправить ошибку. Пусть и слишком поздно, но не через 40 лет.

Исправление ошибки началось с решения высшего суда. Можно только представить себе, каким колоссальным было давление на судей дезориентированного выдумками прессы общественного мнения, как пренебрегали правами адвоката. И сколько судейского мужества понадобилось тем судьям в высшем суде, которые отважились вынести решение в пользу Слюсарчука. Поэтому дело Слюсарчука является одновременно и доказательством зрелости наших судей. Ведь высший суд под давлением прокуратуры и прессы мог не вынести пусть запоздалого, но судьбоносного для Слюсарчука решения. И тогда бы оставалась последняя надежда — ждать решения Европейского суда.

Права адвоката и содействие защите

Помню ответ судьи Верховного суда Франции на вопрос: что делать, если суд первой инстанции допустил ошибку, апелляция ее не заметила, а Верховный суд Франции оставил незаконное решение в силе? На это судья сказал: ну что же, так решил французский народ (во Франции решения принимаются именем народа). То есть всегда есть риск судебной ошибки.

Поэтому в цивилизованных странах для того, чтобы уменьшить такой риск, работает принцип favor defensionis, или содействие защите. В мировой практике конструкции содействия защите успешно применяются именно для уравновешивания инквизиционных начал судопроизводства, обвинительного уклона и злоупотреблений государства.

В Украине содействие защите находит свое выражение в презумпции невиновности, толковании сомнений в пользу обвиняемого, в определенной асимметрии при доказывании, праве на молчание, праве на признание доказательств недопустимыми, запрете ухудшения положения осужденного в определенных случаях и праве на последнее слово.

Значительная часть общества, которая никогда не была в суде, но требует «посадки» коррупционеров любой ценой, даже не осознает, что такие дела являются мизерной частью от общего количества дел. Ничего не знает о правах адвоката. И что адвокат работает не над оправданием виновного, а является сторожем того, чтобы государство не фальсифицировало дела, не осуждало невиновных, не допускало пыток и психологического давления на обвиняемых.

И, конечно, если ваш сын, брат или отец попал в каталажку, где его пытают, где ему обещают смягчить его судьбу, если он признает вину или заплатит в благотворительный фонд СБУ 300 тыс. грн, вы кардинально меняете свои взгляды и бежите к адвокату, чтобы он вам помог. А у адвоката таких возможностей уже не будет, потому что власть их отобрала, ущемила права адвоката.

Когда адвокат приступает к защите, он не обязан выяснять, виновен его клиент или невиновен. Адвокат выясняет, какие доказательства есть у обвинения, и руководствуется презумпцией невиновности, которая является основополагающим принципом права: лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Этим конституционным принципом должна руководствоваться и власть, но часто об этом забывает, как забывает и о правах адвоката.