Верховна Рада розширила можливості самопредставництва органів влади в суді. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n130985-rada-rozshyryla-mojlyvosti-samopredstavnyctva-organiv-vlady-v-sudi.html

Ракурс

Верховна Рада Україні 18 грудня ухвалила в другому читанні проект закону, який розширує в суді можливості самопредставництв органів влади.

Законопроект № 2261 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді» підтримали 307 народних обранців. Про це йшлося в трансляції судового засідання.

Документ передбачає належне забезпечення органів державної влади, органів влади Криму, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення (тобто юридичних осіб і публічного, і приватного права) правом на доступ до суду та належну юридичну допомогу, кваліфікований захист їх прав та законних інтересів, раціональне використання коштів держбюджету та місцевих бюджетів.

Автори проекту закону стверджують, що документ допоможе розширити перелік осіб, які здійснюють самопредставництво органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді. Таку можливість отримають не лише керівники та члени виконавчих органів юридичної особи, але й інші уповноважені особи відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада планує сьогодні розглянути у турборежимі кілька десятків законопроектів та проектів постанов, зокрема й проект закону про позбавлення народних обранців депутатської недоторканності № 2237 у другому читанні.