ВРУ наблизила українську вищу освіту до стандартів ЄС. Фото: pon.org.ua

https://racurs.ua/ua/n130998-rada-nablyzyla-ukrayinsku-vyschu-osvitu-do-standartiv-ies.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила законопроект № 2299 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти».

Документ вдосконалює вищу освіту та наближує її до стандартів Євросоюзу. Він законодавчо врегульовує проблеми, що не вирішувались у вищій освіті роками. За законопроект проголосували 321 нардеп. Про це 18 грудня повідомлялося в трансляції парламентського засідання.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що документ врегульовує процедуру ліцензування освітньої діяльності. Також буде врегульована процедура вступу для навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, форм здобуття освіти, вимог до керівника закладу вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій тощо.

Документ є новаторським за замістом і передбачає рішучі кроки в реформі, без яких її важко вивести зі стагнації. Його ухвалення створить умови для зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, прозорості, доброчесності, — наголосив голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

У партії «Слуга народу» відзначили, що у майбутньому вища освіта в Україні зазнає значних трансформацій.

Нагадаємо, 18 грудня парламент ухвалив у другому читанні проект закону, який розширує в суді можливості самопредставництв органів влади.