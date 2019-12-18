Електронні учнівські та студентські квитки запровадять у 2020 році: стало відомо, чи діятимуть паперові документи

Новації в освіті: у 2020 році Україна переходить на електронні учнівські та студентські квитки

https://racurs.ua/ua/n130996-elektronni-uchnivski-ta-studentski-kvytky-zaprovadyat-u-2020-roci-stalo-vidomo-chy-diyatymut.html

Ракурс

Електронні студентські квитки, а також аналогічні е-документи для учнів почнуть діяти у 2020−2021 навчальному році. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Кабінет міністрів.

Скористатися ними можна буде через мобільний додаток «ДіЯ», — написав на своїй Телеграм-сторінці очільник уряду Олексій Гончарук.

Електронні документи слугуватимуть підтвердженням статусу студента або учня та його прав на пільги. На рівні з е-документами діятимуть й паперові версії студентських та учнівських квитків.

Окрім цього, за словами прем'єр-міністра, додаток «ДіЯ» з 16 грудня працює у бета-версії.

Нагадаємо, з понеділка мобільний застосунок «ДіЯ» тестують 58 тис. українців. Перевірка роботи сервісу триватиме впродовж місяця. Впродовж цього часу команда розробників аналізуватиме відгуки, аби виправити усі недоліки. Невдовзі до сервісу долучиться система електронної ідентифікації НБУ, до якої підключено низку великих банків України, зокрема, «Ощадбанк» та ПУМБ.

Нагадаємо, що розробленням додатку «ДіЯ» займалося Міністерство цифрової трансформації у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, міжнародною IT-компанією «EPAM» та великими банками.

Раніше «Ракурс» писав, що під час вступної кампанії у 2018 році коледжі і технікуми перейшли на прийом лише е-документів.