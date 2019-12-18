Электронные ученические и студенческие билеты введут в 2020 году: стало известно, будут ли действовать бумажные документы

Новации в образовании: в 2020 году Украина переходит на электронные ученические и студенческие билеты

https://racurs.ua/n130996-elektronnye-uchenicheskie-i-studencheskie-bilety-vvedut-v-2020-godu-stalo-izvestno-budut-li.html

Ракурс

Электронные студенческие билеты, а также аналогичные документы для учеников начнут действовать в 2020—2021 учебном году. Соответствующее решение сегодня принял Кабинет министров.

Воспользоваться ими можно будет с помощью мобильного приложения «ДіЯ», — написал на своей Телеграмм-странице глава правительства Алексей Гончарук.

Электронные документы будут служить подтверждением статуса студента или ученика и его прав на льготы. На уровне с е-документами продолжат действовать и бумажные версии студенческих и ученических билетов.

Кроме этого, по словам премьер-министра, приложение «ДіЯ» с 16 декабря работает в бета-версии.

Напомним, с понедельника мобильное приложение «ДіЯ» тестируют 58 тыс. украинцев. Проверка работы сервиса продлится в течение месяца. За этот период команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки. Вскоре к сервису присоединится система электронной идентификации НБУ, к которой принадлежит ряд крупных банков Украины, в частности, «Ощадбанк» и ПУМБ. Напомним, что разработкой приложения «ДіЯ» занималось Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, международной IT-компанией «EPAM» и крупными банками.

Ранее «Ракурс» писал, что во время вступительной кампании в 2018 году колледжи и техникумы перешли на прием только е-документов.