Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Шахтеры. Фото: 24 Канал

Кабмин дал более 300 млн грн на зарплаты шахтерам

18 дек 2019, 13:20
999

Зарплаты шахтерам будут выплачены. Кабмин на эти цели выделил более 300 млн грн. Данное решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр уточнил, что правительство выделило на выплату заработной платы шахтеров 322,6 млн грн.

Как известно, 14 ноября Министерство финансов Украины перечислило 1 млрд грн на погашение задолженности по заработной плате шахтерам. За счет этих бюджетных средств была погашена задолженность по зарплате работников государственных шахт Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угольная отрасль является основополагающей в вопросе энергетической независимости страны, поэтому материальное обеспечение шахтеров будет приоритетным вопросом для правительства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше