Шахтеры. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n130995-kabmin-vydelil-bolee-300-mln-grn-na-zarplaty-shahteram.html

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Зарплаты шахтерам будут выплачены. Кабмин на эти цели выделил более 300 млн грн. Данное решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр уточнил, что правительство выделило на выплату заработной платы шахтеров 322,6 млн грн.

Как известно, 14 ноября Министерство финансов Украины перечислило 1 млрд грн на погашение задолженности по заработной плате шахтерам. За счет этих бюджетных средств была погашена задолженность по зарплате работников государственных шахт Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угольная отрасль является основополагающей в вопросе энергетической независимости страны, поэтому материальное обеспечение шахтеров будет приоритетным вопросом для правительства.