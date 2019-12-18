Кабмин выделил более 12 млн грн на создание единого центра данных в сфере нацбезопасностиhttps://racurs.ua/n130994-kabmin-vydelil-bolee-12-mln-grn-na-sozdanie-edinogo-centra-dannyh-v-sfere-nacbezopasnosti.htmlРакурс
Кабинет министров Украины создаст единый центр данных в сфере нацбезопасности.
На создание единого центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны правительство направило 12,3 млн грн. Такой центр значительно ослабит риски утечек информации. Об этом 18 декабря сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на собственной странице в Facebook.
Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в аппарат Совета безопасности и обороны под надежной киберзащитой — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре на сайты президента и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было совершено 11 мощных DdoS-атак. Всего в государственном секторе в этом году было зафиксировано более 300 киберинцидентов, в прошлом году таких инцидентов было более 600.