В Украине создадут единый центр данных в сфере нацбезопасности. Фото: 24tv.u

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Кабинет министров Украины создаст единый центр данных в сфере нацбезопасности.

На создание единого центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны правительство направило 12,3 млн грн. Такой центр значительно ослабит риски утечек информации. Об этом 18 декабря сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на собственной странице в Facebook.

Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в аппарат Совета безопасности и обороны под надежной киберзащитой — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре на сайты президента и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было совершено 11 мощных DdoS-атак. Всего в государственном секторе в этом году было зафиксировано более 300 киберинцидентов, в прошлом году таких инцидентов было более 600.