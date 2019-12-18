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В Україні створять єдиний центр даних у сфері нацбезпеки. Фото: 24tv.u

Кабмін виділив понад 12 млн грн на створення єдиного центру даних у сфері нацбезпеки

18 гру 2019, 13:02
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Кабінет міністрів України створить єдиний центр даних у сфері нацбезпеки.

На створення єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки та оборони уряд спрямував 12,3 млн грн. Такий центр значно послабить ризики витоків інформації. Про це 18 грудня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на власній сторінці у Facebook.

Великий масив інформації буде оперативно аналізуватися та надходитиме до апарату Ради безпеки та оборони під надійним кіберзахистом, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді на сайти президента та Центральної виборчої комісії (ЦВК) було здійснено 11 потужних DdoS-атак. Всього в державному секторі в цьому році було зафіксовано понад 300 кіберінцидентів, торік таких інцидентів було понад 600.

Джерело: Ракурс


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