Шахтарі. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n130995-kabmin-vydilyv-ponad-300-mln-grn-na-zarplaty-shahtaryam.html

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Зарплати шахтарям будуть виплачені. Кабмін на дані цілі виділив понад 300 млн грн. Таке рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр уточнив, що уряд виділив на виплату заробітної плати шахтарів 322,6 млн грн.

Як відомо, 14 листопада Міністерство фінансів України перерахувало 1 млрд грн на погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям. За рахунок цих бюджетних коштів була погашена заборгованість із зарплати працівників державних шахт Львівської, Волинської, Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вугільна галузь є надважливим фактором збереження енергетичної незалежності країни, тому матеріальне забезпечення шахтарів буде пріоритетним питанням для уряду.