Поліція затримала ймовірного організатора замаху на бізнесмена, в якому підозрюють ветеранів АТО / Фото: новинарня

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У справі «Пуми» і «Бучі» — подружжя ветеранів війни на Донбасі Інни та Владислава Грищенків — затримали ймовірного замовника невдалого замаху на бізнесмена з Івано-Франківщини Михайла Чекурака.

Організував замах на вбивство Чекурака затриманий чоловік на ім’я Василь, якого слідство називає «громадянин Ш», пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Цю інформацію виданню також підтвердив адвокат Владислава Грищенка Віталій Ковальчук. Затримання ймовірного організатора відбулося ще наприкінці минулого тижня. Зараз чоловік перебуває у СІЗО, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що на брифінгу 12 грудня щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, у керівництві МВС назвали «громадянина Ш» замовником вбивства Чекурака.

Владислава та Інну Грищенків затримали цієї осені — «Бучу» 24 вересня на Волині, а «Пуму» 5 листопада у Києві. Жінці інкримінують співучасть у замаху на вбивство. Владислав Грищенко раніше заявляв, що слідство пропонувало йому визнати себе винним у справі про підрив автомобіля журналіста Павла Шеремета. Нині він перебуває під арештом.