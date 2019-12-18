Кабмін прийняв важливі рішення у галузі охорони здоров’я. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n131001-kabmin-uhvalyv-rishennya-pro-transplantaciu-ta-likuvannya-za-kordonom-goncharuk.html

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Кабінет міністрів України прийняв низку важливих рішень у галузі охорони здоров’я.

На сьогоднішньому засіданні уряду міністри вирішили продовжити пілотний проект із трансплантації на 2020 рік. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 18 грудня повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ухвалили декілька важливих для охорони здоров’я рішень: уряд продовжив пілотний проект із трансплантації на 2020 рік. Це дасть змогу укласти договори з усіма ліцензованими надавачами медичної послуги, — зазначається в тексті повідомлення.

Крім того, за словами прем'єра, в Україні удосконалять прозорість процедур для лікування українців за кордоном. Для цих потреб закладуть фінансування. Яку суму виділить Кабмін, Гончарук не повідомив.

Також голова уряду додав, що буде посилено протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу в Україні.

Як відомо, у листопаді Кабінет міністрів України схвалив програму медичних гарантій і чотири державні стратегії в сфері охорони здоров’я. З 1 січня 2020 року продовжується фінансування з держбюджету медичних послуг для надання первинної медичної допомоги, продовжується програма «Доступні ліки». Крім того, уряд виділить 233 млн грн на програму «Лікування за кордоном», яка дозволить відправити на трансплантацію за кордон 94 людини до кінця 2019 року.

Нагадаємо, у 2020 році уряд планує закупити та передати до лікарень 470 карет швидкої й відкрити щонайменше 25 відділень невідкладної допомоги.