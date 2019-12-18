Верховна Рада у січні вирішила працювати на тиждень менше / Фото: news.bigmir.net

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Верховна Рада сьогодні прийняла за основу і в цілому постанову № 2609 щодо внесення змін до календарного плану проведення другої сесії дев’ятого скликання. Цією постановою депутати вилучили зі свого робочого графіку тиждень пленарних засідань у січні. Таку ініціативу підтримали 325 нардепів з усіх фракцій, окрім «Європейської солідарності», інформує прес-служба українського парламенту.

Найбільше голосів за цю постанову дала фракція політичної партії «Слуга народу» — 248, також їх підтримали 25 нардепів з ОПЗЖ, 24 народних обранці з «Батьківщини» та інші.

Постановою передбачені такі зміни: в останній день тижня, відведеного для проведення пленарних засідань (з 13 по 17 січня 2020 року), по завершенні ранкового засідання парламенту нардепи оголосять про час закриття сесії, а з 20 по 24 січня — замість пленарних засідань депутати працюватимуть з виборцями.

Нагадаємо, свого часу для депутатів Верховної Ради вже стало доброю традицією прогулювати пленарні засідання в останній робочий день тижня — п’ятницю.