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Ракурс
Верховна Рада у січні вирішила працювати на тиждень менше / Фото: news.bigmir.net

Від роботи коні дохнуть: нардепи вирішили на тиждень менше працювати у січні

18 гру 2019, 15:21
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Верховна Рада сьогодні прийняла за основу і в цілому постанову № 2609 щодо внесення змін до календарного плану проведення другої сесії дев’ятого скликання. Цією постановою депутати вилучили зі свого робочого графіку тиждень пленарних засідань у січні. Таку ініціативу підтримали 325 нардепів з усіх фракцій, окрім «Європейської солідарності», інформує прес-служба українського парламенту.

Найбільше голосів за цю постанову дала фракція політичної партії «Слуга народу» — 248, також їх підтримали 25 нардепів з ОПЗЖ, 24 народних обранці з «Батьківщини» та інші.

Верховна Рада у січні вирішила працювати на тиждень менше

Постановою передбачені такі зміни: в останній день тижня, відведеного для проведення пленарних засідань (з 13 по 17 січня 2020 року), по завершенні ранкового засідання парламенту нардепи оголосять про час закриття сесії, а з 20 по 24 січня — замість пленарних засідань депутати працюватимуть з виборцями.

Верховна Рада у січні вирішила працювати на тиждень менше / Фото: Facebook Т. Чорновіл

Верховна Рада у січні вирішила працювати на тиждень менше / Фото: Facebook Т. Чорновіл

Нагадаємо, свого часу для депутатів Верховної Ради вже стало доброю традицією прогулювати пленарні засідання в останній робочий день тижня — п’ятницю.

Верховна Рада у січні вирішила працювати на тиждень менше

Джерело: Ракурс


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