В СІЗО Кропивницького після бунту в’язнів ввели особливий режим. Фото: vesti.ua

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Бунт у слідчому ізоляторі Кропивницького, який стався 16 грудня, призвів до введення в установі особливого режиму.

Особливий режим передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з цими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів. Про це повідомила прес-служба Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції в Facebook.

Тим часом у прес-службі прокуратури Кіровоградської області відзначили, що за фактом події зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що 16 грудня один із ув’язнених завдав тілесні ушкодження штатному психологу та погрожував їй і її родині фізичною розправою. Крім того, ця особа підбурила інших в’язнів до бунту, внаслідок чого були вибиті оглядові вічка дверей камер, розбиті вікна та пошкоджені камери відеонагляду. Також відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Нагадаємо, днями у СІЗО Кропивницького сталися масові заворушення. Невдоволення низки в’язнів викликало те, що зі слідчого ізолятора почали вивозити «смотрящих».