В Україні відкрили Офіс протидії рейдерству, фото: facebook

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Офіс протидії рейдерству відкрили в Україні.

Громадяни зможуть поскаржитись на дії реєстраторів. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

На скарги чиновники пообіцяли реагувати протягом доби. Головне завдання структури — захищати інтереси законних власників.

За словами керівника уряду, потрібно приймати рішення, які допоможуть реалізувати план по економічному зростанню. Для цього необхідно захистити права власників.

Без захисту прав власності ніякого економічного зростання не буде, — вважає Гончарук.

Прем'єр додав, що останнім часом в країні відсутнє системне рейдерство. Офіс, як зазначив чиновник, має максимально оперативно реагувати на скарги.

На відкритті відділення також був присутній міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначив, що Офіс протидії рейдерству повинен реагувати протягом доби.

Нагадаємо, у листопаді Гончарук спрогнозував зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію». На його думку, менеджмент «займається своїми кишенями».