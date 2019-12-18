Футбольні хулігани розтрощили вагон столичного поїзда, машиністу довелося робити вимушену зупинку / Фото: УЗ

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Футбольні хулігани розтрощили один із вагонів приміського поїзда № 6929, який курсує за маршрутом Ніжин — Київ. Машиністові потяга довелося робити вимушену зупинку на станції Бобровиця та викликати поліцію.

Хуліганам вдалося втекти до прибуття наряду правоохоронців. Затримка руху поїзда склала 38 хв. Інцидент трапився 15 грудня, повідомляє «Укрзалізниця».

Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри. Машиніст був вимушений зупинити поїзд на станції Бобровиця та викликати працівників поліції, — йдеться в заяві УЗ.

За попередніми оцінками збитки «Укрзалізниці» становлять близько 40 тис. грн. В УЗ також висловили впевненість у тому, що опікуватися правопорядком повинна поліція.

Якщо наряди поліції відновлять супровід пасажирських поїздів як дальнього так і приміського сполучення, то пасажири почуватимуться в безпеці, а майно державного перевізника буде краще збережене, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загалом цьогоріч залізничники зафіксували 256 випадків пошкодження приміських поїздів.

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