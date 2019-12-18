Закон про особливий статус Донбасу підписав Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n131008-zakon-pro-osoblyvyy-status-donbasu-pidpysav-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, 18 грудня підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Документ передбачає продовження до кінця 2020 року закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Про це свідчить інформація на веб-сторінці Верховної Ради.

Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють виключно органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

Як відомо, закон про особливий статус Донбасу ВРУ ухвалила ще у 2014 році. Фактично він ніколи не діяв, оскільки для цього на окупованих територіях мали відбутися легітимні місцеві вибори за законами України.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада України продовжила ще на рік особливий статус самоврядування на окупованому Донбасі. Нардепи ухвалили закон «Про внесення зміни до ст. 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав закону 17 грудня.