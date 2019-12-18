Сергея Пашинского суд отправил под домашний арест. Фото: ТСН

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Ракурс

Апелляционный суд Киева 18 декабря принял решение об изменении меры пресечения бывшему народному депутату от «Народного фронта» Сергею Пашинскому.

Экс-парламентария отправили под домашний арест. Об этом 18 декабря сообщает «Прямой».

Сегодня Апелляционный суд города Киева отменил постановление следственного судьи о содержании под стражей Пашинского и избрал ему другую меру пресечения — домашний арест. Это произошел маленький сдвиг в позитивном направлении, — цитирует телеканал адвоката Андрея Федура.

Как известно, Печерский районный суд Киева 29 ноября продлил арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского еще на 60 дней. Тогда суд не прислушался к защите Пашинского, который просил заменить меру пресечения экс-нардепу на личное обязательство или взятие на поруки.

Напомним, дело Пашинского связано с инцидентом со стрельбой, который произошел вечером 31 декабря 2016 года на дороге под Киевом. Тогда между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом возник конфликт, во время которого нардеп выстрелил в ногу своему оппоненту. Бывшему нардепу грозит до восьми лет заключения.

Сам Пашинский заявил, что уголовное производство против него — это месть Андрея Портнова, чиновника из окружения экс-президента Виктора Януковича.