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Вандалізм на могилі УПА: у Польщі засудили злочин та пообіцяли провести розслідування, фото: Касі Комар-Мацинська

Вандалізм на могилі УПА: у Польщі засудили злочин та пообіцяли провести розслідування

21 січ 2020, 18:47
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Вандалізм на могилі воїнів УПА прокоментували представники міністерства закордонних справ Польщі.

Влада держави засуджує такі дії. Про це повідомляється у Twitter відомства.

Дипломати назвали вандалізм на могилі воїнів УПА, яка розташована на території Підкарпатського воєводства, спробою підірвати добросусідські відносини між країнами. Чиновники вважають, що це провокаторам зробити не вдасться.

З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент в Монастирі, — йдеться у повідомленні.

Польські правоохоронці розслідуватимуть факт порушення. Справу пообіцяли передати компетентним органам.

Нагадаємо, інцидент зафіксовано 20 січня на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві. Невідомі знищили меморіальну дошку на могилі воїнів Української повстанської армії. На ній вказані імена і прізвища 62-х загиблих, а також їхні дати народження. Також на могилі є напис: «Загинули в боротьбі за Україну».

Джерело: Ракурс


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