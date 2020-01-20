Могилу воїнів УПА осквернили в Польщі. Фото: Касі Комар-Мацинська

https://racurs.ua/ua/n132353-u-polschi-vandaly-rozbyly-memorialnu-doshku-voyinam-upa-foto.html

Ракурс

Меморіальну дошку воїнам Української повстанської армії (УПА) розбили, а її уламки викинули в яму у польському селі Верхрата, яке розташоване в Підкарпатському воєводстві.

Меморіальна дошка стояла на горі Монастир. Попри те, що встановили її там законно, невідомі неодноразово розбивали дошку. Раніше це була просто велика тріщина, а тепер меморіал розтрощили на маленькі уламки і викинули в яму. Також вандали зірвали з дерев рушники, пише газета «Наше слово».

Меморіальна дошка присвячена місцевим жителям, які загинули 2−3 березня 1945 року в бою з Народним комісаріатом внутрішніх справ СРСР (НКВС).

На меморіальній дошці були написані імена і прізвища 62-х загиблих, а також їхні дати народження. Військові звання і символіка були відсутні. Також на могилі є напис: «Загинули в боротьбі за Україну».

Могилу осквернили не вперше. У 2015 році була розбита меморіальна дошка. Також зловмисники облили біло-червоною фарбою хрест. Потім таке ж сталося ще раз, а тепер меморіал зовсім розтрощили. Також наголошується, що ані Міністерство культури, ані Інститут національної пам’яті не вжили жодних заходів, щоб виправити вчинене і захистити пам’ятник.

Нагадаємо, подібний акт вандалізму зафіксували ще в одному селі Польщі. Братську могилу воїнів Української повстанської армії вандали залили фарбою у селі Пікуличі біля Перемишля.