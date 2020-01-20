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«Укрзалізниця» підписала меморандум з китайським виробником локомотивів, фото: Вікіпедія

«Укрзалізниця» підписала меморандум з китайським виробником локомотивів

20 січ 2020, 18:37
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«Укрзалізниця» співпрацюватиме з китайським виробником локомотивів CRCC.

Сторони 20 січня підписали відповідний меморандум. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У рамках підписаного меморандуму планується обмінятись досвідом. Українські та китайські фахівці візьмуть участь у спільних заходах для розвитку залізничного сполучення Китай — Україна. Компанії мають намір шукати потужних інвесторів.

Українська сторона вважає, що зокрема завдяки транзитним залізничним маршрутам з Китаю транспорт країни розвиватиметься. Це підвищить транзитний потенціал України.

Укрзалізниця зацікавилася китайськими локомотивами. В Україні назвали CRCC потенційним продавцем електровозів.

Раніше «Укрзалізниця» підписала угоду з General Electric про придбання 40 локомотивів. Київ купить 40 локомотивів GE. Перші з них надійдуть вже у 2020 році.

Джерело: Ракурс


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