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«Укрзалізниця» підписала меморандум з китайським виробником локомотивів, фото: Вікіпедія
«Укрзалізниця» підписала меморандум з китайським виробником локомотивівhttps://racurs.ua/ua/n132352-ukrzaliznycya-pidpysala-memorandum-z-kytayskym-vyrobnykom-lokomotyviv.htmlРакурс
«Укрзалізниця» співпрацюватиме з китайським виробником локомотивів CRCC.
Сторони 20 січня підписали відповідний меморандум. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У рамках підписаного меморандуму планується обмінятись досвідом. Українські та китайські фахівці візьмуть участь у спільних заходах для розвитку залізничного сполучення Китай — Україна. Компанії мають намір шукати потужних інвесторів.
Українська сторона вважає, що зокрема завдяки транзитним залізничним маршрутам з Китаю транспорт країни розвиватиметься. Це підвищить транзитний потенціал України.
Укрзалізниця зацікавилася китайськими локомотивами. В Україні назвали CRCC потенційним продавцем електровозів.
Раніше «Укрзалізниця» підписала угоду з General Electric про придбання 40 локомотивів. Київ купить 40 локомотивів GE. Перші з них надійдуть вже у 2020 році.
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