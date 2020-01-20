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Астрофізики показали північний полюс Марса, фото: NASA

Астрофізики показали північний полюс Марса (ФОТО)

20 січ 2020, 18:16
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Північний полюс Марса показали на фото.

Апарат Mars Express Orbiter зробив відповідний знімок. Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало фото.

На кадрах можна помітити яскраві області льоду і темні провали. Астрофізики вважають, що фото допоможе детально дослідити планету.

На фото, за словам вчених, є ознаки штормової активності і сильних вітрів. Помітні кілька довгих потоків хмар, які знаходяться перпендикулярно до деяких западин. Ці утворені могли сформуватись через невеликі локальні шторми, які піднімають пил в марсіанську атмосферу.

Астрофізики показали північний полюс Марса, фото:

Раніше зонд NASA зробив вражаючу світлину нового кратера на Марсі. Новий кратер на планеті вдалося виявити вченим за допомогою фотознімка, який відправила багатофункціональна автоматична міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter.

Джерело: Ракурс


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