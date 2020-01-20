Астрофізики показали північний полюс Марса, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n132351-astrofizyky-pokazaly-pivnichnyy-polus-marsa-foto.html

Ракурс

Північний полюс Марса показали на фото.

Апарат Mars Express Orbiter зробив відповідний знімок. Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало фото.

На кадрах можна помітити яскраві області льоду і темні провали. Астрофізики вважають, що фото допоможе детально дослідити планету.

На фото, за словам вчених, є ознаки штормової активності і сильних вітрів. Помітні кілька довгих потоків хмар, які знаходяться перпендикулярно до деяких западин. Ці утворені могли сформуватись через невеликі локальні шторми, які піднімають пил в марсіанську атмосферу.

Раніше зонд NASA зробив вражаючу світлину нового кратера на Марсі. Новий кратер на планеті вдалося виявити вченим за допомогою фотознімка, який відправила багатофункціональна автоматична міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter.