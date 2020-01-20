Астрофизики показали северный полюс Марса, фото: NASA

https://racurs.ua/n132351-astrofiziki-pokazali-severnyy-polus-marsa-foto.html

Ракурс

Северный полюс Марса показали на фото.

Аппарат Mars Express Orbiter сделал соответствующий снимок. Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фото.

На кадрах можно заметить яркие области льда и темные провалы. Астрофизики считают, что фото поможет детально исследовать планету.

На снимке, по словам ученых, имеются признаки штормовой активности и сильных ветров. Заметные несколько длинных потоков облаков, которые находятся перпендикулярно некоторых впадин. Эти образованные могли сформироваться из-за небольших локальных штормов, которые поднимают пыль в марсианскую атмосферу.

Ранее зонд NASA сделал впечатляющую фотографию нового кратера на Марсе. Новый кратер на планете удалось обнаружить ученым с помощью фотоснимка, который отправила многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter.