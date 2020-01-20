Погода в Украине: 21 января ожидается легкий мороз, фото: pixabay

https://racurs.ua/n132350-pogoda-v-ukraine-21-yanvarya-ojidaetsya-legkiy-moroz-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 января может измениться.

Погодные условия будет определять поле повышенного атмосферного давления. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По всей Украине — без осадков. Ветер западный, 7−12 м / с, днем на западе и севере порывы 15−20 м / с. Температурные показатели могут снизиться. Температура ночью — 0−5 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла.

В Киеве завтра переменная облачность, днем температура до 3 градусов выше нуля. Ночью показатели продемонстрируют не более одного градуса мороза. Ветер западный, до 7,4 м / с.

Геомагнитная активность не покажет значительных колебаний. Показатели могут повыситься в вечерние часы.

Ранее в Европейском Союзе заявили, что готовы потратить на защиту климата потратит 20% бюджета. Средства пойдут на борьбу с климатическими изменениями, которые ежегодно фиксируют на континенте.