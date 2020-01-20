Погода в Україні: 21 січня очікується легкий мороз, фото: pixabay

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Погода в Україні 21 січня може змінитись.

Погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Про це повідомляє Гідрометцентр.

По всій Україні — без опадів. Вітер західний, 7−12 м/с, вдень на заході та півночі пориви 15−20 м/с. Температурні показники можуть знизитись. Температура вночі 0−5 градусів морозу, вдень 0−5 градусів тепла.

У Києві завтра мінлива хмарність, вдень температура до 3 градусів вище нуля. Вночі показники продемонструють не більше одного морозу. Вітер західний, до 7,4 м / с.

Геомагнітна активність не покаже значних коливань. Показники можуть підвищитись у вечірні години.

Раніше у Європейському Союзі заявили, що готові витратити на захист клімату витратить 20% бюджету. Кошти підуть на боротьбу з кліматичними змінами, які кожного року фіксують на континенті.