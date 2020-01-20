«Мінера» мосту Метро відправили до психіатричної лікарні

«Мінер» моста Метро. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n132349-minera-mostu-metro-vidpravyly-do-psyhiatrychnoyi-likarni.html

Ракурс

«Мінер» мосту Метро Олексій Белько тепер буде знаходитися у психіатричній лікарні під наглядом лікарів. Рішення про зміну запобіжного заходу для підозрюваного виніс Дніпровський районний суд Києва 20 січня 2020 року, задовольнивши клопотання прокуратури міста Києва.

Підозрюваний буде утримуватися в умовах, що виключають небезпечну поведінку, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Судово-психіатричною експертизою встановлено, що психічний стан чоловіка на момент вчинення кримінального злочину не дозволяв йому усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновком лікарів, на даний час психічний стан підозрюваного не змінився, у зв’язку з чим, йому потрібні примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до установи з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

Як раніше писав «Ракурс», 20 вересня 2019 року Дніпровський райсуд Києва обрав чоловікові запобіжний захід у виді утримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. грн. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).