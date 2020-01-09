«Мінеру» мосту Метро, за якого поручився Аваков, продовжили арешт, фото — Твіттер А.Авакова

https://racurs.ua/ua/n131793-mineru-mostu-metro-za-yakogo-poruchyvsya-avakov-prodovjyly-aresht.html

Ракурс

Дніпровський райсуд Києва 9 січня продовжив арешт так званому «мінеру» мосту Метро. Про таке рішення клопоталася столична прокуратура.

У її повідомленні сказано, що підозрюваний (Олексій Белько) перебуватиме під вартою до 16 лютого 2020 року. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триватиме до 17 лютого.

Дії Белька кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

Нагадаємо, що 18 вересня рух транспорту у Києві було паралізовано. Белько блокував міст Метро. 42-річний чоловік виїхав на машині на центр переправи зі зброєю і погрожував її підірвати. У нього був пневматичний пістолет, мисливські нарізна та гладкоствольна рушниці. Під час операції затримання, яка тривала понад п’ять годин, Белько збив поліцейський дрон, який коштував 168 тис. грн. Дрон втонув у Дніпрі.

Згодом чоловік здався поліції, а Дніпровський райсуд заарештував його на 60 днів із правом внесення застави 288 тис. грн. Станом на 9 січня застава не внесена. Під час суду за Белька поручився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Йому не висували звинувачення в тероризмі й обмежилися статтями про хуліганство і неправдиве повідомлення про замінування.