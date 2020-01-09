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«Минеру» моста Метро, ​​за которого поручился Аваков, продлили арест, фото — Твиттер А. Авакова

«Минеру» моста Метро, за которого поручился Аваков, продлили арест

9 янв 2020, 17:06
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Днепровский райсуд Киеве 9 января продлил арест так называемому «минеру» моста Метро. О таком решении ходатайствовала столичная прокуратура.

В ее сообщении сказано, что подозреваемый (Алексей Белько) будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года. Досудебное расследование в уголовном производстве продлится до 17 февраля.

Действия Белько квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Напомним, что 18 сентября движение транспорта в Киеве было парализовано. Белько блокировал мост Метро. 42-летний мужчина выехал на машине на центр переправы с оружием и угрожал ее взорвать. У него был пневматический пистолет, охотничьи нарезное и гладкоствольное ружья. Во время операции задержания, которая длилась более пяти часов, Белько сбил полицейский дрон, который стоил 168 тыс. грн. Дрон утонул в Днепре.

Впоследствии мужчина сдался полиции, а Днепровский райсуд арестовал его на 60 дней с правом внесения залога 288 тыс. грн. По состоянию на 9 января залог не внесен. Во время суда за Белько поручился министр внутренних дел Арсен Аваков. Ему не выдвигали обвинений в терроризме, а только по статтях о хулиганстве и ложном сообщении о заминировании.

Источник: Ракурс


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