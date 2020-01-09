«Газпром» отказался оспаривать в суде конфискацию своих активов в Украине

Газпром и Нафтогаз. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n131792-gazprom-otkazalsya-osparivat-v-sude-konfiskaciu-svoih-aktivov-v-ukraine.html

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«Газпром» фактически одобрил конфискацию своих активов в Украине, которая была произведена с целью погашения штрафа Антимонопольного комитета, когда подписал в Минске «газовые договоренности».

Такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко во время сегодняшней пресс-конференции.

В данном случае речь идет об акциях компании «Газтранзит», которые были конфискованы украинской стороной в счет погашения штрафа, вынесенного Антимонопольным комитетом в 2016 году.

Согласно «газовым договоренностям», заключенным в конце 2019 года в Минске, Украина и Россия должны отозвать из международных судов все иски по контрактам, действовавшим в 2009—2019 годах, в том числе и иски по штрафу Антимонопольного комитета.

Таким образом, «Газпром» не будет оспаривать в судах конфискацию своих активов в Украине. Это значит, что конфискованное имущество не будет возвращено «Газпрому», а также за него не будет выплачена компенсация.

Витренко также отметил, что «Газпром» отказался от взыскания с «Нафтогаза» платы за газ, который был поставлен на оккупированную территорию Донбасса за период с 2014 год по 2019 год.