«Газпром» отказался оспаривать в суде конфискацию своих активов в Украине

«Газпром» отказался оспаривать в суде конфискацию своих активов в Украинеhttps://racurs.ua/n131792-gazprom-otkazalsya-osparivat-v-sude-konfiskaciu-svoih-aktivov-v-ukraine.htmlРакурс
«Газпром» фактически одобрил конфискацию своих активов в Украине, которая была произведена с целью погашения штрафа Антимонопольного комитета, когда подписал в Минске «газовые договоренности».
Такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко во время сегодняшней пресс-конференции.
В данном случае речь идет об акциях компании «Газтранзит», которые были конфискованы украинской стороной в счет погашения штрафа, вынесенного Антимонопольным комитетом в 2016 году.
Согласно «газовым договоренностям», заключенным в конце 2019 года в Минске, Украина и Россия должны отозвать из международных судов все иски по контрактам, действовавшим в 2009—2019 годах, в том числе и иски по штрафу Антимонопольного комитета.
Таким образом, «Газпром» не будет оспаривать в судах конфискацию своих активов в Украине. Это значит, что конфискованное имущество не будет возвращено «Газпрому», а также за него не будет выплачена компенсация.
Витренко также отметил, что «Газпром» отказался от взыскания с «Нафтогаза» платы за газ, который был поставлен на оккупированную территорию Донбасса за период с 2014 год по 2019 год.