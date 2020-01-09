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Ракурс
Газпром і Нафтогаз. Фото: Delo.ua

«Газпром» відмовився оскаржувати в суді конфіскацію своїх активів в Україні

9 січ 2020, 16:54
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«Газпром» фактично схвалив конфіскацію своїх активів в Україні, яка була проведена з метою погашення штрафу Антимонопольного комітету, коли підписав у Мінську «газові домовленості».

Таку заяву зробив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко під час сьогоднішньої прес-конференції.

У даному випадку мова йде про акції компанії «Газтранзит», які були конфісковані українською стороною у рахунок погашення штрафу, винесеного Антимонопольним комітетом у 2016 році.

Згідно «газових домовленостей», укладених наприкінці 2019 року в Мінську, Україна і Росія повинні відкликати з міжнародних судів всі позови за контрактами, які діяли у 2009−2019 роках, у тому числі і позови щодо штрафу Антимонопольного комітету.

Таким чином, «Газпром» не буде оскаржувати в судах конфіскацію своїх активів в Україні. Це означає, що конфісковане майно не буде повернуто «Газпрому», а також за нього не буде виплачена компенсація.

Вітренко також зазначив, що «Газпром» відмовився від стягнення з «Нафтогазу» плати за газ, який був поставлений на окуповану територію Донбасу за період із 2014 рік по 2019 рік.

Джерело: Ракурс


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