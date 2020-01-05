«Нафтогаз» і «Газпром» у січні повинні повідомити Стокгольмський арбітраж про мирову угоду

Нафтогаз і Газпром. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131641-naftogaz-i-gazprom-u-sichni-povynni-povidomyty-stokgolmskyy-arbitraj-pro-myrovu-ugodu.html

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«Нафтогаз» і «Газпром» у січні повинні будуть повідомити Стокгольмський арбітраж про укладення мирової угоди, яка передбачає відкликання всіх претензій за контрактами на транзит і поставку газу, що діяли з 2009 року по 2019 рік.

Про це повідомили в прес-службі «Нафтогазу».

Як відомо, попередній десятирічний контракт закінчився 31 грудня 2019 року, а 30 грудня 2019 року сторони підписали новий договір про транзит російського газу до Європи через Україну.

Того ж дня сторони уклали мирову угоду, яка передбачає взаємну відмову від претензій за контрактами 2009 року. Тепер сторони повинні повідомити Стокгольмський арбітраж про відкликання позовів.

Нагадаємо, що за рішенням Стокгольмського арбітражу від 29 лютого 2018 року «Газпром» зобов’язаний був виплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд дол. З 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. «Газпром» погасив даний борг 27 грудня 2019 року, сума якого з урахуванням пені склала 2,9 млрд дол.