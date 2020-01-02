Газові переговори: «Газпром» може стати одним з гравців на ринку України, фото — ЕП

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Якщо газовий ринок України функціонуватиме за європейськими нормами, то російський «Газпром» може стати одним з гравців на ньому. Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба, але застеріг, що Київ поки не готовий до прямого постачання газу з РФ.

Кулеба в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив, що Україна поки «не дозріла для повернення до прямих постачань», але його мета полягає в тому, щоб «газовий ринок України функціонував виключно на основі норм Європейського Союзу, Третього енергетичного пакета», «енергетика країни була інтегрована в європейську і діяла відповідно до норм ЄС».

Повернення російського газового монополіста в Україну можливе тільки тоді, коли ця корпорація не матиме монополії і не зможе нав’язувати свої умови.

Ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у «Газпрому» відповідно до їх угод, але «Газпром» гратиме в Україні за європейськими правилами і нормами, — розповів Кулеба.

Запобігти монопольному становищу «Газпрому» в Україні допоможе диверсифікація і функціонування газового ринку на європейських умовах.

«Нафтогаз» теоретично може купувати безпосередньо у «Газпрому» на певному етапі, але без корупції, шантажу і без «газової голки», — зазначив урядовець.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року «Газпром» і «Нафтогаз України» домовилися щодо транзиту і підписали відповідну угоду. Україна за п’ять років отримає не менше 7 млрд дол. за прокачування російського газу в ЄС.