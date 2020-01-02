Газовые переговоры: «Газпром» может стать одним из игроков на рынке Украины, фото — ЭП

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Если газовый рынок Украины будет функционировать по европейским нормам, то российский «Газпром» может стать одним из игроков на нем. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, но предупредил, что Киев пока не готов к прямым поставкам газа из РФ.

Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что Украина пока «не созрела для возвращения к прямым поставкам», но его цель заключается в том, чтобы «газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета», а «энергетика страны была интегрирована в европейскую и действовала в соответствии с нормами ЕС».

Возвращение российского газового монополиста в Украину возможно только тогда, когда эта корпорация не будет иметь монополии на рынке и не сможет навязывать свои условия.

Мы не можем запретить компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с их договорами, но «Газпром» будет играть в Украине по европейским правилам и нормам, — рассказал Кулеба.

Предупредить монопольное положение «Газпрома» в Украине поможет диверсификация и функционирование газового рынка на европейских условиях.

«Нафтогаз» теоретически может покупать непосредственно у «Газпрома» на определенном этапе, но без коррупции, шантажа и без «газовой иглы», — отметил чиновник.

Напомним, что в конце 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о транзите и подписали соответствующее соглашение. Украина за пять лет получит не менее 7 млрд долл. за прокачку российского газа в ЕС.