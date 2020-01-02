Транзитное соглашение: в «Нафтогазе» отказались обнародовать тарифы за перекачку и сравнили новое соглашение с договором 2009 года, фото — ТСН

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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко отказался обнародовать тарифы за транзит и сравнил новое соглашение с договором 2009 года.

Он назвал данные о плате за организацию транзита, указанные в контракте с «Газпромом», конфиденциальной информацией.

Это обычная практика между коммерческими компаниями, но сами тарифы на транспортировку газа устанавливает регулятор (Национальная комиссия) и они опубликованы на его сайте. Отмечу, что эти тарифы являются конкурентными, — написал Витренко у себя в Фейсбук.

Условия нового газового соглашения с Россией Витренко назвал более выгодными для Киева, чем условия предыдущего договора, который подписали в 2009 году.

Предыдущий контракт не содержал обязательства «качай или плати», то есть «Газпром» вообще мог сократить транзит до нуля и не платить за это ни копейки, — заявил Витренко.

Кроме того, предыдущее соглашение заключалось вместе с обязательством покупать у россиян не менее 40 млрд куб. м газа по цене, которая была выше рыночной. Поэтому Киев платил за газ Москве в среднем на 5 млрд долл. больше, чем получал за транзит. Если раньше «Газпром» ежемесячно платил за объем прокачанного газа, то отныне будет платить за забронированные мощности на точках входа и выхода.

Тариф за мощности, заказанные заранее на более короткий срок, растут более существенно. Это европейский принцип, который стимулирует пользователей системы бронировать мощности на более долгосрочный период, и это выгодно для Украины, — объяснил исполнительный директор «Нафтогаза».

С учетом объема гарантированных мощностей (65 млрд куб. м на 2020 год и затем по 40 млрд на следующие четыре года, то есть 225 млрд куб. м за пять лет) за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей «Газпром» заплатит не менее 32 долл.

Напомним, что Украина планирует получить от транзита российского газа 7,2 млрд долл. за 5 лет.