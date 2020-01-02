Транзитна угода: в «Нафтогазі» відмовилися оприлюднити тарифи за перекачування і порівняли нову угоду з договором 2009 року, фото — ТСН

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Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко відмовився оприлюднити тарифи за транзит і порівняв нову угоду з договором 2009 року.

Він назвав дані про плату за організацію транзиту, яка вказана у контракті з «Газпромом», конфіденційною інформацію.

Це звичайна практика між комерційними компаніями, але самі тарифи на транспортування газу встановлює регулятор (Національна комісія) і вони опубліковані на його сайті. Зазначу, що ці тарифи є конкурентними, — написав Вітренко у себе в Фейсбук.

Умови нової газової угоди з Росією Вітренко назвав більш вигідними для Києва, ніж умови попереднього договору, який підписали у 2009 році.

Попередній контракт не містив зобов’язання «качай або плати», тобто «Газпром» взагалі міг скоротити транзит до нуля і не платити за це ані копійки, — заявив Вітренко.

Крім того, попередня угода укладалася разом із зобов’язанням купувати в РФ не менше 40 млрд куб. м газу за ціною, яка була вища ринкової. Тому Київ платив за газ Москві в середньому на 5 млрд дол. більше, ніж отримував за транзит. Якщо раніше «Газпром» щомісяця платив за об'єм прокачаного газу, а віднині сплачуватиме за заброньовані потужності на точках входу і виходу.

Тариф за потужності, замовлені наперед на більш короткий термін, зростають більш суттєво. Це європейський принцип, який стимулює користувачів системи бронювати потужності на більш довгостроковий період, і це вигідно для України, — пояснив виконавчий директор «Нафтогазу».

Із врахуванням обсягу гарантованих потужностей (65 млрд куб. м на 2020 рік і потім по 40 млрд на наступні чотири роки, тобто 225 млрд куб. м за п’ять років) за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей «Газпром» заплатить щонайменше 32 дол.