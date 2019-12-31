Україна отримає від транзиту російського газу 7,2 млрд дол. за 5 років – «Нафтогаз», фото: pxhere

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Україна отримає від транзиту російського газу 7,2 млрд дол. за 5 років.

Доходи від транзиту плануються відповідно до підписаних між «Нафтогазом» та «Газпромом» договорів. Про це повідомив Юрій Вітренко, виконавчий директор «Нафтогазу».

За його словами, відмова від позову на 12,2 млрд дол. гарантує доходи у розмірі 7,2 млрд дол. Підписання угод з «Газпромом», на його думку, дає можливість отримати значні кошти від транзиту.

Ще раз нагадаю, що врегулювання — це ще і відмова від позовів з боку «Газпрому», — заявив Вітренко.

Керівник компанії додав, що Україна отримала певні переваги від підписання саме цієї угоди. Арбітраж, за його словами, міг не присудити всю суму позивних вимог «Нафтогазу».

Нагадаємо, у грудні «Газпром» заплатив «Нафтогазу» 3 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу. Сплата боргу підтверджує намір російського газового монополіста продовжувати транспортування газу до Європейського Союзу через територію України.