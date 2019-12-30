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Kia випустить футуристичний електричний джип Imagine.

Компанія Kia випустить футуристичний електричний джип Imagine (ФОТО)

30 гру 2019, 21:57
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Kia випустить серійну версію електричного кросовера Imagine в 2021 році.

Наразі невідомо, чим серійна версія джипа з електричним двигуном буде відрізнятися від концептуальної моделі, яку представили на автосалоні в Женеві в 2019 році. Про це повідомляє Engadget із посиланням на співробітника компанії «Кіа» Еміліо Еррера.

Тоді автовиробник не розкрив технічних характеристик концепту, а автолюбителів вразив 21 тонкий дисплей в салоні автомобіля. Фахівці припускають, що концепт моделі з дисплеями на панелі приборів все ж залишиться концептом. Зазначають, що «Кіа» на автосалоні таким чином жартома відповідала іншим автовиробникам, які прагнуть створити автомобіль з найбільшим екраном.

Еррера пообіцяв, що новинка здивує шанувальників марки вражаючим дизайном з вітровим склом, яке плавно перетікає в дах. Відомо також, що новинка повинна отримати дуже просторий салон.

Kia випустить футуристичний електричний джип Imagine. Фото: Engadget

Kia випустить футуристичний електричний джип Imagine. Фото: Engadget

Kia випустить футуристичний електричний джип Imagine. Фото: Engadget

Нагадаємо, на автосалоні в Детройті компанія Kia презентувала гігантський восьмимісний кросовер Telluride. Джип оснащений 3,8-літровим двигуном, потужність якого складає 295 к. с.


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