Kia выпустит футуристический электрический джип Imagine.

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Ракурс

Kia выпустит серийную версию электрического кроссовера Imagine в 2021 году.

Пока неизвестно, чем серийная версия джипа с электрическим двигателем будет отличаться от концептуальной модели, которую представили на автосалоне в Женеве в 2019 году. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на сотрудника компании «Киа» Эмилио Эррера.

Тогда автопроизводитель не раскрыл технических характеристик концепта, а автолюбителей поразил 21 тонкий дисплей в салоне автомобиля. Специалисты предполагают, что концепт модели с дисплеями на панели приборов все же останется концептом. Отмечают, что «Киа» на автосалоне таким образом шутя отвечала другим автопроизводителям, которые стремятся создать автомобиль с самым большим экраном.

Эррера пообещал, что новинка удивит поклонников марки впечатляющим дизайном с ветровым стеклом, которое плавно перетекает в крышу. Известно также, что новинка должна получить очень просторный салон.

Напомним, на автосалоне в Детройте компания Kia презентовала гигантский восьмиместный кроссовер Telluride. Джип оснащен 3,8-литровым двигателем, мощность которого составляет 295 л. с.