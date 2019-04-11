Компанія Kia готує до показу нове авто. Фото: Мой мотор

https://racurs.ua/ua/n120606-kompaniya-kia-prezentuie-u-ssha-novyy-avtomobil-habaniro-foto.html

Ракурс

Компанія Kia на автосалоні в Нью-Йорку покаже концепт нового автомобіля під назвою Habaniro.

Нове авто поєднає в собі риси хетчбека та кросовера. Дизайн автівки може говорити про зв’язок з сімейством Niro, яке представлене автомобілями з гібридним та електричним двигунами. Про це повідомляє Just Auto.

Західні журналісти стверджують, що новинка отримала масивну захисну пластину зі світлодіодним смугою, що замінить бампер. Радіаторна решітка матиме кілька варіантів дизайну, її можна буде замінювати, а також передні крила плавно переходять у пороги у формі букви Z.

Фахівці виділяють низьку С-подібну стійку, пофарбовану в червоний колір, приховані дверні ручки, спеціальні камери замість традиційних дзеркал заднього виду та великі легкосплавні диски. Автовиробник поки не розкрив деталі авто, однак експерти припускають, що машина буде оснащена електричним або гібридним двигунами. За інформацією ЗМІ, зовнішність прототипу Kia була розкрита в інформаційній розсилці автосалону.

Нагадаємо, у січні компанія Kia на автосалоні в Детройті презентувала п’ятиметровий восьмимісний кросовер Telluride. Параметри машини складають понад 5 м у довжину та 1,9 м у ширину.