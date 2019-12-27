«Нафтогаз» і «Газпром». Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131399-obicyanogo-dva-roky-chekaly-gazprom-zaplatyv-naftogazu-3-mlrd-dol-za-rishennyam.html

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«Нафтогаз» підтвердив отримання від «Газпрому» 2,918 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражного суду. Загальна сума, яка була сплачена «Газпромом» за результатами транзитного арбітражу склала 5 млрд дол.

Повідомлення про сплату з’явилося на сторінці «Нафтогазу» у Facebook.

Сьогоднішній платіж «Газпрому» включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених із дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року.

Сплата боргу підтверджує намір «Газпрому» продовжувати транспортування газу до ЄС через територію України. Сторони продовжують переговори про умови подальшої співпраці після завершення контракту, що діє до 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь «Нафтогазу» по більшості важливих питань у суперечці з «Газпромом».

Суд підтвердив порушення «Газпромом» зобов’язань щодо обсягів транзиту і присудив компенсацію у розмірі 4,63 млрд дол. Це рішення означає, що «Газпром» повинен був сплатити «Нафтогазу» близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, який поставлявся у 2014 і 2015 роках.

Першу частину компенсації у розмірі 2,1 млрд дол. «Нафтогаз» отримав у вигляді газу, який був поставлений «Газпромом» у 2014 році. «Нафтогаз» врахував цю частину виграшу в звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету в 2018 році.

В Офісі президента України відреагували на отримання «Нафтогазом» оплати від «Газпрому», заявивши, що це ще одна перемога України. Оплата була проведена згідно з досягнутими домовленостями.