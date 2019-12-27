«Нафтогаз» и «Газпром». Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131399-obeschannogo-dva-goda-jdali-gazprom-zaplatil-naftogazu-3-mlrd-doll-po-resheniu-stokgolmskogo.html

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«Нафтогаз» подтвердил получение от «Газпрома» 2,918 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитражного суда. Общая сумма, которая была уплачена «Газпромом» по результатам транзитного арбитража составила 5 млрд долл.

Сообщение об уплате появилось на странице «Нафтогаза» в Facebook.

Сегодняшний платеж «Газпрома» включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с даты оглашения решения 28 февраля 2018 года.

Уплата долга подтверждает намерение «Газпрома» продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины. Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу «Нафтогаза» по большинству важных вопросов в споре с «Газпромом».

Суд подтвердил нарушение «Газпромом» обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что «Газпром» должен был оплатить «Нафтогазу» около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, который поставлялся в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации в размере 2,1 млрд долл. «Нафтогаз» получил в виде газа, который был поставлен «Газпромом» в 2014 году. «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и оплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году.

В Офисе президента Украины отреагировали на получение «Нафтогазом» оплаты от «Газпрома», заявив, что это еще одна победа Украины. Оплата была произведена согласно достигнутым договоренностям.