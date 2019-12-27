Газовые переговоры: «Нафтогаз» опровергает достижение с Россией договоренностей об условиях транзита

НАК «Нафтогаз Украины» опровергает распространенную российскими СМИ информацию, фото:

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«Нафтогаз» опровергает распространенную сегодня российскими СМИ информацию о якобы достижении договоренности с российской стороной об условиях транзита голубого топлива по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкомпании, размещенном на ее странице в социальной сети Фейсбук.

Пока переговоры об имплементации на уровне компаний продолжаются, — отмечают в «Нафтогазе».

Сегодня российское информагентство РИА «Новости» опубликовало заявление российского министра энергетики Александра Новака, который утверждал, что Россия и Украина якобы уже достигли договоренности по транзиту, условиями которых являются, в частности, с 1 января 2020 обнуление взаимных претензий и снятие арестов имущества, которые были осуществленные в счет исполнения судебных решений.

Напомним, «Нафтогаз» досрочно выплатил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд грн других налоговых платежей.