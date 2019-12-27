Пристайко: Запрос Украины о военной помощи был отклонен Германией

Вадим Пристайко. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131396-pristayko-zapros-ukrainy-o-voennoy-pomoschi-byl-otklonen-germaniey.html

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не без доли сожаления заявил, что Германия отклонила запрос Украины об оказании военной помощи. Однако, министр не стал уточнять, когда именно Киев направлял подобный запрос в Берлин. Пристайко добавил, что Украина очень благодарна Германии за финансовую поддержку.

Данное заявление было сделано министром во время его недавнего интервью немецкому изданию RND.

Пристайко выразил надежду, что Германия пересмотрит свою позицию и примет решение об укреплении обороноспособности Украины. Министр добавил, что в результате конфликта на Донбассе уже погибло более 13 тыс. украинцев и жертв с каждым днем становится все больше.

Пристайко подчеркнул, что необходимы жесткие санкции против РФ, чтобы удерживать Россию за столом переговоров.

Также министр уточнил, что во время скандального телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом никто из президентов не хотел обидеть Германию. Трамп лишь сказал, что из-за своей географической близости европейцы должны сделать больше для безопасности Украины, чем США, и Зеленский с ним согласился.